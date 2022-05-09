Долгополов про Путіна: «Хворий виродок»

Колишній український тенісист Олександр Долгополов викрив президента Росії Володимира Путіна в цинізмі.

Експерша ракетка країни опублікував у Twitter ролик, у якому показано, як глава РФ поклав квіти до стел із назвами українських міст.

Відео Олександр прокоментував словами: «Хворий виродок. Бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст».

На рахунку Долгополова три перемоги на турнірах серії ATP. Ще один титул українець завоював у парному розряді.

Найкращим результатом Олександра у світовому рейтингу залишається 13-те місце, куди він піднявся в січні 2012 року.

Раніше Долгополов повернувся до Києва з-за кордону, щоб захищати рідну країну від російської агресії.

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