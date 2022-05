Долгополов про Путіна: «Хворий виродок»

Колишній український тенісист Олександр Долгополов викрив президента Росії Володимира Путіна в цинізмі.

Експерша ракетка країни опублікував у Twitter ролик, у якому показано, як глава РФ поклав квіти до стел із назвами українських міст.

Відео Олександр прокоментував словами: «Хворий виродок. Бомбить Київ, Одесу і продовжує покладати квіти до цих міст».

Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv