Заявки сборных Украины и Барбадоса на предстоящий матч в Кубке Дэвиса

Сегодня, 10:11 10 | Теннис

Фото ФТУ Федерация тенниса Украины опубликовала заявки сборных на матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса Украина – Барбадос, который состоится 4-5 марта.

Из-за российской агрессии запретили проводить матч в Украине, как решил жребий. Поэтому Федерация тенниса Украины выбрала местом проведения матча турецкую гостиницу «Rixos Premium Belek», которая находится в Анталии», - сообщает ФТУ. Начало встреч: в пятницу – 11:00, в субботу – в 13:30. Сборная Украины

Илья Марченко

Виталий Сачко

Алексей Крутых

Денис Молчанов

Вячеслав Белинский

Капитан – Андрей Медведев



Сборная Барбадоса

Дариан Кинг

Хейден Льюис

Мэттью Фостер-Иствик

Кайпо Маршалл

Капитан – Демьен Эпплвейт

По материалам: ФТУ