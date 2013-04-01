Заявки сборных Украины и Барбадоса на предстоящий матч в Кубке Дэвиса

Фото ФТУ
Федерация тенниса Украины опубликовала заявки сборных на матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса Украина – Барбадос, который состоится 4-5 марта.
Из-за российской агрессии запретили проводить матч в Украине, как решил жребий. Поэтому Федерация тенниса Украины выбрала местом проведения матча турецкую гостиницу «Rixos Premium Belek», которая находится в Анталии», - сообщает ФТУ.
Начало встреч: в пятницу – 11:00, в субботу – в 13:30.
Сборная Украины
Илья Марченко
Виталий Сачко
Алексей Крутых
Денис Молчанов
Вячеслав Белинский
Капитан – Андрей Медведев
Сборная Барбадоса
Дариан Кинг
Хейден Льюис
Мэттью Фостер-Иствик
Кайпо Маршалл
Капитан – Демьен Эпплвейт
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