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Рейтинг WTA. Свитолина — 15-я ракетка мира, Ястремская поднялась на 26 позиций

Рейтинг WTA. Свитолина - 15-я ракетка мира, Ястремская поднялась на 26 позицийЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 21 февраля, опубликовала обновленный рейтинг.

Лучшая среди украинок Элина Свитолина по-прежнему 15-я ракетка мира. На одну позицию поднялась Ангелина Калинина (49-я), на 26 – Даяна Ястремская (120), на четыре Дарья Снигур (133). На пять пунктов опустилась Марта Костюк (54), на шесть – Леся Цуренко (127). Покинула топ-200 Катарина Завацкая, опустившись на 207-ю строчку. 

Лидер мирового рейтинга австралийка Эшли Барти опережает на 2767 очков ближайшую преследовательницу Арину Соболенко из Беларуси.   

Рейтинг WTA от 21.02.2022 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330 очко
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 5563
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5003
4 (4). Паула Бадоса (Испания) – 4429
5 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4347
6 (8). Мария Саккари (Греция) – 4191
7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) – 4137
8 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3936
9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 3350
10 (10). Онс Жабер (Тунис) - 3065

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2526
49 (50). Ангелина Калинина (Украина) – 1113
54 (49). Марта Костюк (Украина) – 1080
120 (146). Даяна Ястремская (Украина) – 566
127 (121). Леся Цуренко (Украина) – 542
133 (137). Дарья Снигур (Украина) - 499
135 (135). Катерина Байндл (Украина) – 490
207 (192). Катарина Завацкая (Украина) – 319

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

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