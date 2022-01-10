Рейтинг WTA. Свитолина опустилась на 16-е место

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 10 января, опубликовала обновленный рейтинг.
Лучшая среди украинок Элина Свитолина опустилась с 15-го на 16-е место. Марта Костюк сохранила 50-ю позицию. На один пункт поднялась Ангелина Калинина (51-я). Даяна Ястремская покинула Топ-100 и опустилась на 102-е место. Два пункта потеряла Леся Цуренко (120-я), Катерина Бейндл (Козлова) по-прежнему занимает 144-е место. (186). На одну позицию поднялась Дарья Снигур (152), четыре позиции утратила Катарина Завацкая (190).
В топ-10 рейтинга также есть изменения. Чешка Барбора Крейчикова стала четвертой ракеткой мира, сместив на пятое место свою соотечественницу Каролину Плишкову. Полька Ига Свёнтек поднялась на 9-е место, обойдя испанку Паулу Бадосу. Возглавляет рейтинг австралийка Эшли Барти и опережает на 1700 очков ближайшую преследовательницу Арину Соболенко из Беларуси.
Рейтинг WTA от 10.01.2022 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8051 очко
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6351
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5635
4 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4666
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351
8 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3971
9 (8). Паула Бадоса (Испания) - 3849
10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455
…
16 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726
50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215
51 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188
102 (99). Даяна Ястремская (Украина) – 789
120 (118). Леся Цуренко (Украина) – 634
144 (144). Катерина Бейндл (Украина) – 516
152 (153). Дарья Снигур (Украина) - 478
190 (186). Катарина Завацкая (Украина) – 364
(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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