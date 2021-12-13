Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на один пункт, Снигур десять потеряла

13-12-2021, 11:02 195 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 13 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



Все украинские теннисистки из топ-100 остались на прежних позициях. Элина Свитолина по-прежнему 15-я ракетка мира, Марта Костюк – 50-я, Ангелина Калинина - 52-я, Даяна Ястремская – 100-я.



Места в топ-200 занимают четыре украинки. На один пункт поднялась Леся Цуренко (116). Одну позицию потеряла Катарина Завацкая (187), десять - Дарья Снигур (153). Катерина Козлова сохоанила 144-е место.



В топ-50 рейтинга без изменений. Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко.



Рейтинг WTA от 13.12.2021 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351

8 (8). Паула Бадоса (испания) - 3849

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3786

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455

…

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726

50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215

52 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188

100 (100). Даяна Ястремская (Украина) – 789

116 (117). Леся Цуренко (Украина) – 634

144 (144). Катерина Козлова (Украина) – 516

153 (143). Дарья Снигур (Украина) - 478

187 (186). Катарина Завацкая (Украина) – 364



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)