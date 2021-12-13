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Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на один пункт, Снигур десять потеряла

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 13 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

Все украинские теннисистки из топ-100 остались на прежних позициях. Элина Свитолина по-прежнему 15-я ракетка мира, Марта Костюк – 50-я, Ангелина Калинина - 52-я, Даяна Ястремская – 100-я.

Места в топ-200 занимают четыре украинки. На один пункт поднялась Леся Цуренко (116). Одну позицию потеряла Катарина Завацкая (187), десять - Дарья Снигур (153). Катерина Козлова сохоанила 144-е место.

В топ-50 рейтинга без изменений. Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко.

Рейтинг WTA от 13.12.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351
8 (8). Паула Бадоса (испания) - 3849
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3786
10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726
50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215
52 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188
100 (100). Даяна Ястремская (Украина) – 789
116 (117). Леся Цуренко (Украина) – 634
144 (144). Катерина Козлова (Украина) – 516
153 (143). Дарья Снигур (Украина) - 478
187 (186). Катарина Завацкая (Украина) – 364

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

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