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Рейтинг WTA. На один пункт укрепили свои позиции Цуренко, Снигур и Козлова

Рейтинг WTA. На один пункт укрепили свои позиции Цуренко, Снигур и КозловаЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 6 декабря,  опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

На одну позицию укрепили свое положение Леся Цуренко (117-я) , Дарья Снигур (143) и Катерина Козлова (144).

Все украинские теннисистки из топ-100 остались на прежних позициях.

В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Онс Жабер из Туниса.

Рейтинг WTA от 06.12.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351
8 (8). Паула Бадоса (испания) - 3849
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3786
10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726
50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215
52 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188
100 (100). Даяна Ястремская (Украина) – 789
117 (118). Леся Цуренко (Украина) – 634
143 (144). Дарья Снигур (Украина) - 526
144 (145). Катерина Козлова (Украина) – 516
186 (186). Катарина Завацкая (Украина) – 364

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

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