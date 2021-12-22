Рейтинг WTA. На один пункт укрепили свои позиции Цуренко, Снигур и Козлова

6-12-2021, 15:07 479 | Теннис

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 6 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



На одну позицию укрепили свое положение Леся Цуренко (117-я) , Дарья Снигур (143) и Катерина Козлова (144).



Все украинские теннисистки из топ-100 остались на прежних позициях.



В топ-10 рейтинга без изменений. Возглавляет мировой рейтинг австралийка Эшли Барти с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко. Замыкает десятку сильнейших теннисисток мира Онс Жабер из Туниса.



Рейтинг WTA от 06.12.2021 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351

8 (8). Паула Бадоса (испания) - 3849

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3786

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455

…

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726

50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215

52 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188

100 (100). Даяна Ястремская (Украина) – 789

117 (118). Леся Цуренко (Украина) – 634

143 (144). Дарья Снигур (Украина) - 526

144 (145). Катерина Козлова (Украина) – 516

186 (186). Катарина Завацкая (Украина) – 364



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)