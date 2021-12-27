WTA опубликовала последний рейтинг в 2021 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 27декабря, опубликовала последний рейтинг лучших теннисисток мира в 2021 году.

Все украинские теннисистки из топ-100 остались на прежних позициях. Элина Свитолина - 15-я ракетка мира, Марта Костюк – 50-я, Ангелина Калинина - 52-я, Даяна Ястремская – 99-я.

Места в топ-200 занимают четыре украинки. Один пункт потеряла Леся Цуренко (118), на одну позицию поднялась Катарина Завацкая (186). На прежних позициях остались Катерина Козлова (144) и Дарья Снигур (153).

В статусе первой ракетки мира сезон завершила австралийка Эшли Барти, с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко.



Рейтинг WTA от 27.12.2021 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380

3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135

5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008

6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385

7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351

8 (8). Паула Бадоса (Испания) - 3849

9 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3786

10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455

…

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726

50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215

52 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188

99 (99). Даяна Ястремская (Украина) – 789

118 (117). Леся Цуренко (Украина) – 634

144 (144). Катерина Козлова (Украина) – 516

153 (153). Дарья Снигур (Украина) - 478

186 (187). Катарина Завацкая (Украина) – 364

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)