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WTA опубликовала последний рейтинг в 2021 году

WTA опубликовала последний рейтинг в 2021 годуЖенская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 27декабря,  опубликовала последний рейтинг лучших теннисисток мира в 2021 году.

Все украинские теннисистки из топ-100 остались на прежних позициях. Элина Свитолина - 15-я ракетка мира, Марта Костюк – 50-я, Ангелина Калинина  - 52-я, Даяна Ястремская – 99-я. 

Места в топ-200 занимают четыре украинки. Один пункт потеряла Леся Цуренко (118), на одну позицию поднялась Катарина Завацкая (186). На прежних позициях остались Катерина Козлова (144) и Дарья Снигур (153).   

В статусе первой ракетки мира сезон завершила австралийка Эшли Барти, с отрывом в 1202 очка от ближайшей преследовательницы белоруски Арины Соболенко.

Рейтинг WTA от 27.12.2021 г.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 6380
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 5685
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5008
6 (6). Мария Саккари (Греция) – 4385
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 4351
8 (8). Паула Бадоса (Испания) - 3849
9 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 3786
10 (10). Онс Жабер (Тунис) – 3455

15 (15). Элина Свитолина (Украина) — 2726
50 (50). Марта Костюк (Украина) – 1215
52 (52). Ангелина Калинина (Украина) – 1188
99 (99). Даяна Ястремская (Украина) – 789
118 (117). Леся Цуренко (Украина) – 634
144 (144). Катерина Козлова (Украина) – 516
153 (153). Дарья Снигур (Украина) - 478
186 (187). Катарина Завацкая (Украина) – 364 

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)

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