Марсель. Рублёв победил Оже-Альяссима и взял первый титул в сезоне

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP 250 - Open 13 Provence в одиночном разряде прошел финальный матч.
Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, победил канадца Феликса Оже-Адьяссима, занимающего девятую строчку рейтинга ATP, со счетом 7:5, 7:6(4).
Матч длился 1 час 57 минут. Рублёв взял четыре подачи соперника и упустил три своих. На его счету девять эйсов и три двойные ошибки, а Оже-Альясси 12 раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. В личном противостоянии теннисистов лидирует россиянин - 3:1.
За дебютный титул в сезоне Рублёв получит 250 рейтинговых очков и €58,470 призовых.
Теннис. ATP 250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €622,610. Одиночный разряд. 28 участников.
Финал
Андрей Рублев (Россия, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – 7:5, 7:6(4)
Финский лыжник отморозил гениталии во время гонки на Олимпиаде в Пекине 19 | Пекин 2022 / Лыжные гонки
Брынзак: Понятно, что Елена и Вита с Валей уже не будут выступать. Захочет ли продолжать Джима? 62 | Биатлон
Украина занимает второе место по количеству утраченных олимпийских медалей из-за допинга, лидер – Россия 191 | Пекин 2022 / Олимпийские игры
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Февраль 2022 (475)
Январь 2022 (600)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.