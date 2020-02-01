Марсель. Рублёв победил Оже-Альяссима и взял первый титул в сезоне

Сегодня, 07:48 0 | Теннис

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP 250 - Open 13 Provence в одиночном разряде прошел финальный матч. Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв, посеянный под третьим номером, победил канадца Феликса Оже-Адьяссима, занимающего девятую строчку рейтинга ATP, со счетом 7:5, 7:6(4). Матч длился 1 час 57 минут. Рублёв взял четыре подачи соперника и упустил три своих. На его счету девять эйсов и три двойные ошибки, а Оже-Альясси 12 раз подал навылет и четыре раза ошибся при подаче. В личном противостоянии теннисистов лидирует россиянин - 3:1.



За дебютный титул в сезоне Рублёв получит 250 рейтинговых очков и €58,470 призовых. Теннис. ATP 250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €622,610. Одиночный разряд. 28 участников.

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – 7:5, 7:6(4)