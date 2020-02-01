Марсель. Циципас проиграл Сафиуллину, Оже-Альяссим обыграл Ивашко и другие матчи 1/4 финала

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP 250 - Open 13 Provence в одиночном разряде прошли матчи 1/4 финала.
Четвертая ракетка мира, 23-летний грек Стефанос Циципас, посеянный под первым номером, потерпел поражение от прошедшего через квалификацию 24-летнего россиянина Романа Сафиуллина, занимающего в мировом рейтинге 163-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 35 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:4, 6:4.
Циципас не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, в то время, как Сафиуллин реализовал два из 13-ти. Соперники допустили по две двойные ошибки, при этом Стефанос выполнил одиннадцать эйсов, а Роман – семь.
В полуфинале Сафиуллину предстоит сразиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (3), который победил белоруса Илью Ивашко (5) – 6:3, 6:4.
Второй полуфинальной парой стали россиянин Андрей Рублёв (3) и француз Бенджамин Бонзи (9). Россиянин в трех сетах взял верх над французом Люкой Пуйем (WC) – 6:3, 1:6, 6:2, а Бонзи выбил из борьбы россиянина Аслана Карацева – 6:1, 6:3.
Теннис. ATP 250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €622,610. Одиночный разряд. 28 участников.
1/4 финала
Роман Сафиуллин (Россия, Q) - Стефанос Циципас (Греция, 1) – 6:4, 6:4
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Илья Ивашко (Беларусь, 5) – 6:3, 6:4
Бенджамин Бонзи (Франция, 9) – Аслан Карацев (Россия) – 6:1, 6:3
Андрей Рублев (Росия, 2) – Люка Пуй (Франция, WC) – 6:3, 1:6, 6:2
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