Марсель. Циципас, Рублёв и Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала и другие результаты

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP 250 - Open 13 Provence в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира, 23-летний грек Стефанос Циципас в двух сетах обыграл 21-летнего француза Юго Гастона, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом 6:3, 7:6(4).

За 1 час 29 минут игрового времени Циципас взял две подачи соперника и не удержал одну свою. Стефанос выполнил 13 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Гастон шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.

В четвертьфинале соперником Циципаса будет россиянин Роман Сафиуллин (Q), который в трех сетах одолел чеха Томаша Махача (Q) - 7:6(6), 4:6, 7:6(4).