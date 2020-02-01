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Марсель. Циципас, Рублёв и Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала и другие результаты

Марсель. Циципас, Рублёв и Оже-Альяссим вышли в 1/4 финала и другие результатыВ Марселе (Франция) на турнире категории ATP 250 - Open 13 Provence в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

Четвертая ракетка мира, 23-летний грек Стефанос Циципас в двух сетах обыграл 21-летнего француза Юго Гастона, занимающего в рейтинге ATP 68-е место, со счетом 6:3, 7:6(4). 

За 1 час 29 минут игрового времени Циципас взял две подачи соперника и не удержал одну свою. Стефанос выполнил 13 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Гастон шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. 

В четвертьфинале соперником Циципаса будет россиянин Роман Сафиуллин (Q), который в трех сетах одолел чеха Томаша Махача (Q) - 7:6(6), 4:6, 7:6(4). 

Теннис. ATP 250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард.  Призовой фонд €622,610. Одиночный разряд. 28 участников.
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) – Юго Гастон (Франция) – 6:3, 7:6(4)
Роман Сафиуллин (Россия, Q) - Томаш Махач (Чехия, Q) – 7:6(6), 4:6, 7:6(4)

Андрей Рублев (Росия, 2) –Ришар Гаске (Франция) – 4:6, 6:3, 7:6(3)
Люка Пуй (Франция, WC) – Раду Албот (Молдова LD) – 6:3, 3:6, 7:6(2)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Жо-Вилфрид Цонга (Франция) – 7:6(3), 6:2
Илья Ивашко (Беларусь, 5) – Стефано Травалья (Италия) – 6:1, 6:3

Бенджамин Бонзи (Франция, 9) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:3
Аслан Карацев (Россия) – Хольгер Витус Нёсков Руне (Дания) – 6:3, 7:6(1)

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