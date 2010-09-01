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Федерер и Надаль высказались о предстоящем выступлении за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Федерер и Надаль высказались о предстоящем выступлении за сборную Европы на Кубке Лэйвера20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер и 21-кратный победитель ТБШ, другой экс-лидер мирового рейтинга, испанец Рафаэль Надаль прокомментировали то, что они выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера.

«Я действительно с нетерпением жду возможности вернуться к соревнованиям в конце этого года, и Кубок Лэйвера — важная часть моего плана. Ни для кого не секрет, что мне нравится этот турнир, и я очень рад вернуться на арену в Лондон, один из величайших городов мира. 

Рафа — невероятный человек и источник вдохновения для меня и многих других людей по всему миру. Он написал мне в социальных сетях после Кубка Лэйвера в Бостоне в прошлом году, предложив сыграть в парном разряде в Лондоне, и я определённо готов к возвращению на Кубок Лэйвера», — приводит слова Федерера пресс-служба соревнований. 

«Кубок Лэйвера — уникальное событие, и мне очень понравилось в нём участвовать. Я предложил Роджеру сыграть вместе в парном разряде в Лондоне, и он, кажется, заинтересован в этом, так что теперь нам просто нужно уговорить нашего капитана Бьорна (Борга. — Прим.)! 

Роджер сыграл огромную роль в моей карьере, он был великим соперником и настоящим другом. Быть с ним частью сборной Европы — это здорово, и, если мы сможем ещё раз разделить корт в парном разряде, это будет действительно особенным опытом для нас обоих на данном этапе нашей карьеры», — добавил Надаль.

По материалам: Чемпионат
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