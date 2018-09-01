Роджер Федерер и Рафаэль Надаль выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер и 21-кратный победитель ТБШ, другой экс-лидер мирового рейтинга, испанец Рафаэль Надаль выступят за сборную Европы на Кубке Лэйвера. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

«Федаль вернулся. Суперзвёзды тенниса Роджер Федерер и Рафаэль Надаль представят команду Европы в сентябре на Кубке Лэйвера в Лондоне в 2022 году», — отмечается в сообщении организаторов.

Напомним, в минувшие выходные Рафаэль Надаль во второй раз выиграл Открытый чемпионат Австралии. Что касается Роджера Федерера, то он пропустил турнир. Ожидается, что швейцарский теннисист вернётся на мэйджоры не ранее Открытого чемпионата США.





