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Новак Джокович передумал и решил вакцинироваться из-за победы Надаля в финале AO

Новак Джокович передумал и решил вакцинироваться из-за победы Надаля в финале AO20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович изменил свою позицию в отношении вакцинации. Об этом рассказал его биограф Даниэль Мукш. Ранее Джоковичу, который не желал вакцинироваться, пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии, на котором свой 21-й титул ТБШ завоевал бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

«Из того, что я слышал от его окружения, — он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на ТБШ заставляет его принять такое решение», — приводит слова Мукша Marca, ссылаясь на Heute. 

Напомним, швейцарец Роджер Федерер также имеет 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Ожидается, что он вернётся на мэйджоры не ранее Открытого чемпионата США.

По материалам: Чемпионат
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