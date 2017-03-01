Новак Джокович передумал и решил вакцинироваться из-за победы Надаля в финале AO

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, серб Новак Джокович изменил свою позицию в отношении вакцинации. Об этом рассказал его биограф Даниэль Мукш. Ранее Джоковичу, который не желал вакцинироваться, пришлось пропустить Открытый чемпионат Австралии, на котором свой 21-й титул ТБШ завоевал бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

«Из того, что я слышал от его окружения, — он собрался вакцинироваться. Возможно, на это повлиял итог финала Открытого чемпионата Австралии. Может, это 21-й титул Надаля на ТБШ заставляет его принять такое решение», — приводит слова Мукша Marca, ссылаясь на Heute.

Напомним, швейцарец Роджер Федерер также имеет 20 титулов на турнирах «Большого шлема». Ожидается, что он вернётся на мэйджоры не ранее Открытого чемпионата США.