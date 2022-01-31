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Рейтинг ATP. Медведев сократил отставание от Джоковича, Марченко остался на прежней позиции

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 31 января, опубликовала обновлённый рейтинг. 

В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет зачет серб Новак Джокович. Занимающий вторую строчку россиянин Даниил Медведев сократил отставание от Новака с 2080 очков до 890. Замыкает десятку сильнейших теннисистов итальянец Янник Синнер. 

Украинец Илья Марченко по-прежнему занимает 164-е место. Две позиции потерял Сергей Стаховский (221), на четыре поднялся Виталий Сачко (238).

Рейтинг ATP от 31.01.2022 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11015 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10125
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7170
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6875
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5278
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 4830
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4065
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3923
10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3705

164 (164) . Илья Марченко (Украина) – 408
221 (219). Сергей Стаховский (Украина) – 293
238 (242). Виталий Сачко (Украина) - 256 

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)

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