Рейтинг ATP. Медведев сократил отставание от Джоковича, Марченко остался на прежней позиции

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 31 января, опубликовала обновлённый рейтинг.

В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет зачет серб Новак Джокович. Занимающий вторую строчку россиянин Даниил Медведев сократил отставание от Новака с 2080 очков до 890. Замыкает десятку сильнейших теннисистов итальянец Янник Синнер.

Украинец Илья Марченко по-прежнему занимает 164-е место. Две позиции потерял Сергей Стаховский (221), на четыре поднялся Виталий Сачко (238).

Рейтинг ATP от 31.01.2022 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11015 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10125

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7170

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6875

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5278

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 4830

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4065

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3923

10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3705

…

164 (164) . Илья Марченко (Украина) – 408

221 (219). Сергей Стаховский (Украина) – 293

238 (242). Виталий Сачко (Украина) - 256

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)