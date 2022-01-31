Рейтинг ATP. Медведев сократил отставание от Джоковича, Марченко остался на прежней позиции

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 31 января, опубликовала обновлённый рейтинг.
В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет зачет серб Новак Джокович. Занимающий вторую строчку россиянин Даниил Медведев сократил отставание от Новака с 2080 очков до 890. Замыкает десятку сильнейших теннисистов итальянец Янник Синнер.
Украинец Илья Марченко по-прежнему занимает 164-е место. Две позиции потерял Сергей Стаховский (221), на четыре поднялся Виталий Сачко (238).
Рейтинг ATP от 31.01.2022 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11015 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10125
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7780
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 7170
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6875
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5278
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 4830
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4065
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3923
10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3705
…
164 (164) . Илья Марченко (Украина) – 408
221 (219). Сергей Стаховский (Украина) – 293
238 (242). Виталий Сачко (Украина) - 256
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
Марко назвал Боттаса лузером и объяснил, чем Перес лучше 0 | Формула-1
Боттас рассказал, что ему подарила Mercedes на прощание 31 | Формула-1
Боттас: Теперь я понял, почему ушел Росберг 31 | Формула-1
Паркер предсказал исход боя Фьюри - Уайт 37 | Бокс
СМИ назвали дату боя Фьюри - Уайт 32 | Бокс
Антон Дукач: «Все придерживаются ковид-протоколов, но дискомфорта не чувствуем 53 | Пекин 2022 / Санный спорт/Бобслей/Скелетон
Российские и украинские фигуристы будут сидеть рядом во время командного турнира ОИ-2022 60 | Пекин 2022
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (600)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.