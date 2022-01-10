Рейтинг ATP. Марченко потерял две позиции, Стаховский остался на прежней

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 января, опубликовала обновлённый рейтинг.
Украинец Илья Марченко потерял две позиции и опустился на 165-е место. Сергей Стаховский по-прежнему на 220-й позиции, Виталий Сачко - на 244-й.
В Топ-10 рейтинга за последнюю неделю произошли две перестановки. Канадец Феликс Оже-Альяссим стал девятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Поляк Хуберт Хуркач замкнул десятку сильнейших теннисистов, опустившись с 9-го места.
Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович с преимуществом в 2080 очков над ближайшим преследователем Даниилом Медведев из России.
Рейтинг ATP от 10.01.2022 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11015 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540
5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4990
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4603
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4155
9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3653
10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3636
…
165 (163) . Илья Марченко (Украина) – 427
220 (220). Сергей Стаховский (Украина) – 293
244 (244). Виталий Сачко (Украина) - 256
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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