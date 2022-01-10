Рейтинг ATP. Марченко потерял две позиции, Стаховский остался на прежней

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 10 января, опубликовала обновлённый рейтинг.

Украинец Илья Марченко потерял две позиции и опустился на 165-е место. Сергей Стаховский по-прежнему на 220-й позиции, Виталий Сачко - на 244-й.

В Топ-10 рейтинга за последнюю неделю произошли две перестановки. Канадец Феликс Оже-Альяссим стал девятой ракеткой мира, поднявшись с 11-го места. Поляк Хуберт Хуркач замкнул десятку сильнейших теннисистов, опустившись с 9-го места.

Возглавляет рейтинг по-прежнему серб Новак Джокович с преимуществом в 2080 очков над ближайшим преследователем Даниилом Медведев из России.

Рейтинг ATP от 10.01.2022 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11015 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8935

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7970

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 4990

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4603

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4155

9 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3653

10 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3636

…

165 (163) . Илья Марченко (Украина) – 427

220 (220). Сергей Стаховский (Украина) – 293

244 (244). Виталий Сачко (Украина) - 256

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)