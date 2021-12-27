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ATP представила последний рейтинг в 2021 году

ATP представила последний рейтинг в 2021 годуМужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 27 декабря, опубликовала последний рейтинг лучших теннисистов мира в 2021 году.

Украинец Илья Марченко завершил сезон на 163-м месте, Сергей Стаховский на 220-м, Виталий Сачко  - на 244-м. 

В Топ-100 рейтинга за последнюю неделю изменений не произошло. 

В статусе первой ракетки мира сезон завершил серб Новак Джокович с преимуществом в 2900 очков над ближайшим преследователем Даниилом Медведев из России. 

Рейтинг ATP от 27.12.2021 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11540 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540
5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 5150
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4160
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3706
10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3350

163 (163) . Илья Марченко (Украина) – 427
220 (220). Сергей Стаховский (Украина) – 293
244 (244). Виталий Сачко (Украина) - 254 

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)


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