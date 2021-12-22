Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский на прежних позициях, Сачко поднялся на пять пунктов

6-12-2021, 15:15 491 | Теннис

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 6 декабря, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.



Украинец Илья Марченко по-прежнему на 163-м месте. Сергей Стаховский - на 216-м. Виталий Сачко поднялся на пять пунктов и теперь занимает 255-е место.



В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Возглавляет мировую классификацию по-прежнему серб Новак Джокович, с отрывом от россиянина Даниила Медведева в 2900 очков.



Рейтинг ATP от 06.12.2021 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11540 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8640

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7840

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6540

5 (5). Андрей Рублев (Россия) – 5150

6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) – 4875

7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 4160

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) - 3706

10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3350

…

163 (163). Илья Марченко (Украина) – 427

216 (216). Сергей Стаховский (Украина) – 293

255 (260). Виталий Сачко (Украина) - 231



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)