Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский ослабили свои позиции

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 февраля, опубликовала обновлённый рейтинг.

В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет зачет серб Новак Джокович с преимуществом в 440 очков над россиянином Даниилом Медведевым. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Янник Синнер.

Украинец Илья Марченко потерял 62 позиции и опустился на 222-е место. На шесть пунктов поднялся Виталий Сачко (228) и обошел потерявшего 15 позиций Сергей Стиаховского (240).

Рейтинг ATP от 21.02.2022 г.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8875 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8435

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6565

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515

6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4928

7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 4590

8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3975

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883

10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3429

…

222 (160) . Илья Марченко (Украина) – 268

228 (234). Виталий Сачко (Украина) - 260

240 (225). Сергей Стаховский (Украина) – 242



(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)