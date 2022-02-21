Рейтинг ATP. Марченко и Стаховский ослабили свои позиции

Мужская ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 21 февраля, опубликовала обновлённый рейтинг.
В топ-10 рейтинга все теннисисты остались на прежних позициях. Возглавляет зачет серб Новак Джокович с преимуществом в 440 очков над россиянином Даниилом Медведевым. Замыкает десятку сильнейших теннисистов мира итальянец Янник Синнер.
Украинец Илья Марченко потерял 62 позиции и опустился на 222-е место. На шесть пунктов поднялся Виталий Сачко (228) и обошел потерявшего 15 позиций Сергей Стиаховского (240).
Рейтинг ATP от 21.02.2022 г.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8875 очков
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8435
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7515
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) – 6565
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 6515
6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4928
7 (7). Андрей Рублев (Россия) – 4590
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) – 3975
9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3883
10 (10). Янник Синнер (Италия) - 3429
…
222 (160) . Илья Марченко (Украина) – 268
228 (234). Виталий Сачко (Украина) - 260
240 (225). Сергей Стаховский (Украина) – 242
(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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