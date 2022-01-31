Рейтинг WTA. Финалистка Australian Open американка Коллинз вошла в топ-10, Свитолина поднялась на 15-е место

Женская теннисная ассоциация (WTA) в понедельник, 31 января, опубликовала обновленный рейтинг.

Чешка Барбора Крейчикова стала третьей ракеткой мира, полька Ига Свёнтек — четвёртой. Финалистка Australian Open американка Даниэль Коллинз впервые в карьере вошла в топ-10.

Лучшая среди украинок Элина Свитолина поднялась на две позиции и теперь занимает 15-е место. На один пункт поднялась Ангелина Калинина (48-я), на 14 - Марта Костюк (52), на восемь – Леся Цуренко (111), на девять Катерина Байндл (140), на десять - Дарья Снигур (141). Ослабили свои позиции Даяна Ястремская (150) и Катарина Завацкая (196).

Рейтинг WTA от 31.01.2022 г.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8331 очко

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) – 2698

3 (4). Барбора Крейчикова (Чехия) – 5533

4 (9). Ига Свёнтек (Польша) – 4456

5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) — 4452

6 (6). Паула Бадоса (Испания) – 4429

7 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4195

8 (8). Мария Саккари (Греция) – 4071

9 (7). Анетт Контавейт (Эстония) – 3871

10 (30). Даниэль Коллинз (США) - 3071

…

15 (17). Элина Свитолина (Украина) — 2531

48 (49). Ангелина Калинина (Украина) – 1168

52 (66). Марта Костюк (Украина) – 1135

111 (119). Леся Цуренко (Украина) – 644

140 (149). Катерина Байндл (Украина) – 490

141 (151). Дарья Снигур (Украина) - 480

150 (144). Даяна Ястремская (Украина) – 442

196 (188). Катарина Завацкая (Украина) – 345

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)