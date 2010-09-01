Рафаэль Надаль: Пару месяцев назад я думал о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

«Не знаю, как мне удалось отыграться. Сейчас я ничего не понимаю. Конечно, рад, но не могу ничего объяснить, - цитирует Надаля ATP. - Это странное чувство. Организму очень тяжело. Не верится, что я боролся в таком матче после стольких трудностей.

Не был готов к таким нагрузкам, но вера в себя помогала мне. Это один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Я несколько раз был близок к победе, так что сочувствую Даниилу. Видимо, это был мой день. Я боролся до конца ради этого кубка.

Устал уже после первых двух сетов. Из-за этого упустил много шансов, и это заставило нервничать. На концовке тоже сказалось. С Медведевым всегда непросто, потому что он не промахивается и рвёт темп. Даниил умеет находить решения, что делает его настоящим чемпионом. Он точно выиграет много «Шлемов».

Но я не терял веру в себя и говорил себе: "Я часто проигрывал в Мельбурне, а сегодня не хочу. Нужно бороться до конца. Шансов нет, но бороться нужно". В пятом сете было сложно. Я упустил подачу и подумал: "Одно и тоже. Я веду в решающем сете и отдаю гейм". Начал нервничать и ошибаться. Можно проиграть, но нельзя опускать руки и сдаваться. В итоге мне немного повезло, а в последнем гейме я уже не отпустил.

Это один из самых важных матчей в моей карьере. Я уже играл здесь в финале, был близок к титулу, но проигрывал.

Пару месяцев назад я думал о завершении карьеры, а сейчас - выиграл "Шлем". Поддержка болельщиков очень помогла в этом. Спасибо. Вы замечательные. Спасибо за вашу любовь».