На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Рафаэль Надаль: Пару месяцев назад я думал о завершении карьеры

Рафаэль Надаль: Пару месяцев назад я думал о завершении карьерыИспанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в финале Australian Open.

«Не знаю, как мне удалось отыграться. Сейчас я ничего не понимаю. Конечно, рад, но не могу ничего объяснить, - цитирует Надаля ATP. - Это странное чувство. Организму очень тяжело. Не верится, что я боролся в таком матче после стольких трудностей. 

Не был готов к таким нагрузкам, но вера в себя помогала мне. Это один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. Я несколько раз был близок к победе, так что сочувствую Даниилу. Видимо, это был мой день. Я боролся до конца ради этого кубка. 

Устал уже после первых двух сетов. Из-за этого упустил много шансов, и это заставило нервничать. На концовке тоже сказалось. С Медведевым всегда непросто, потому что он не промахивается и рвёт темп. Даниил умеет находить решения, что делает его настоящим чемпионом. Он точно выиграет много «Шлемов». 

Но я не терял веру в себя и говорил себе: "Я часто проигрывал в Мельбурне, а сегодня не хочу. Нужно бороться до конца. Шансов нет, но бороться нужно". В пятом сете было сложно. Я упустил подачу и подумал: "Одно и тоже. Я веду в решающем сете и отдаю гейм". Начал нервничать и ошибаться. Можно проиграть, но нельзя опускать руки и сдаваться. В итоге мне немного повезло, а в последнем гейме я уже не отпустил. 

Это один из самых важных матчей в моей карьере. Я уже играл здесь в финале, был близок к титулу, но проигрывал. 

Пару месяцев назад я думал о завершении карьеры, а сейчас - выиграл "Шлем". Поддержка болельщиков очень помогла в этом. Спасибо. Вы замечательные. Спасибо за вашу любовь».

По материалам: GoTennis.ru
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Тони Надаль: «Рафа всегда оказывается в нужном месте, чтобы выполнить удар»
Надаль поделился ожиданиями от матча с Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP
Свитолина: Когда ты фаворит, то чувствуешь большую уверенность и твоя уверенность давит на соперников
Свитолина: Для меня важно чувствовать себя счастливой от того, что я выкладываюсь по максимуму в том, чем занимаюсь
Андрей Медведев: Поединок Кубка Дэвиса с Израилем предстоит непростой
Ролан Гаррос. 17-летняя Анисимова – о выходе в полуфинал: до сих пор не верится
Надаль — о полуфинале Итогового турнира: Будет очень непросто. Даниил играет восхитительно
Сергей Стаховский: «Против своих играть всегда сложнее»
 
 
 

Последние новости спорта

17:48

Рафаэль Надаль: Пару месяцев назад я думал о завершении карьеры 0 | Теннис

17:24

Медведев: После матча я спросил Надаля: «Ты вообще устал?» Это безумие 37 | Теннис

17:12

Надаль обошёл Джоковича и Федерера по количеству побед на туринирах «Большого шлема» 48 | Теннис

16:48

Надаль победил Медведева и стал чемпионом Australian Open-2022 (+видео победного гейма) 72 | Теннис / Главные новости спорта

16:10

Дмитрий Пидручный: Трасса нелегкая, негде отдохнуть 56 | Биатлон

15:40

Россияне выиграли супермикст на чемпионате Европы по биатлону; украинцы – седьмые 76 | Биатлон

15:19

Рой Джонс: Люди любят Джошуа, так что я бы хотел его тренировать 82 | Бокс

13:42

Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на чемпионате Европы; украинцы – восьмые 120 | Биатлон

13:06

«Это цирк». Шафер раскритиковал хэвивейт, но похвалил Фьюри и Усика 120 | Бокс

12:53

Лоуренс Околи: Джошуа однозначно изменился после поражения от Усика 137 | Бокс

Все новости

ВИДЕО

Australian Open-2022. Эшли Барти обыграла Даниэль Коллинз: обзор финального матча (Видео)

НБА Майлс Бриджес и Уэнделл Картер возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open-2022. Медведев обыграл Циципаса: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Australian Open-2022. Надаль победил Берреттини: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Рафаэль Надаль не сдержал слёз после выхода в финал Australian Open (Видео)

НБА. Энтони Дэвис и Стеф Карри возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

Australian Open-2022. Даниэль Коллинз победила Игу Свёнтек: обзор матча 1/2 финала (Видео)



 

Топ-новости недели

Надаль победил Медведева и стал чемпионом Australian Open-2022 (+видео победного гейма)
Эшли Барти выиграла Australian Open-2022
Украинские каратисты завоевали четыре медали на Paris Open
Сноубордистка Аннамари Данча завоевала золото на домашнем этапе Кубка Европи в Буковеле
Australian Open. Костюк и Ястремская в паре вышли в 1/8 финала






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 - Пекин-2022 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (579)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.