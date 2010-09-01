Виландер — о финале AO-2022: Надаль собирается сделать то, что не вышло у Джоковича

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер поделился ожиданиями от мужского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2022. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (№2 ATP) и испанец Рафаэль Надаль (№5 ATP).
«Преимущество Надаля – это подача, — приводит слова Виландера Eurosport.uk. - Он подаёт умно, у него хорошая статистика. Думаю, чем быстрее будет корт и ниже отскок этим вечером, тем Медведеву будет сложнее находиться на излюбленной задней линии, Рафа будет использовать это преимущество. Другие игроки до этого не дошли. Рафа понимает, когда играть в сёрв-энд-воллей, а когда играть на приёме.
Да, Медведев подаёт лучше и сильнее, но мне кажется, что в этом матче силы каким-то образом между ними выровняются. У Рафы миссия – выиграть 21-й «Шлем», думаю, он и представить не мог, что первым подойдёт к этой черте. Он собирается сделать то, что должен был сделать Джокович – обыграть Медведева в финале. У Рафы может это получиться, он может выиграть 21-й титул».
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