Циципас ответил на обвинения в коучинге после матча с Медведевым

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал недовольство россиянина Даниила Медведева во время матча соперников в полуфинале Australian Open. Вторая ракетка мира Медведев требовал, чтобы сопернику дали предупреждение за коучинг, ему что-то подсказывал отец. Судья в итоге предупредил Циципаса уже в начале четвёртого сета. Ранее Медведев накричал на арбитра и назвал его «тупым».
«Арбитры… Не знаю, поймут ли они когда-нибудь, что я не могу ничего слышать, когда играю. Во время игры пытаюсь найти решения, стараюсь читать игру и воссоздавать её в своей голове перед розыгрышем», — сказал Циципас после матча.
Медведев победил Циципаса со счётом 7:6(5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.
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