Australian Open-2022. Циципас победил Фритца: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 18:07 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходили матчи четвертого круга. Греческий теннисист Стефанос Циципас (№4 ATP) одолел в пяти сетах американца Тейлора Фритца (№ 22 ATP) со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:4. Матч продолжался 3 часа 24 минуты. Циципас в третий раз в карьере будет играть в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии, а его лучшим результатом на турнире являются два полуфинала – в 2019 и 2021 годах.







