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Australian Open. Свёнтек и Мертенс вышли в 1/8 финала, Павлюченкова и Касаткина зачехлили ракетки

Australian Open. Свёнтек и Мертенс вышли в 1/8 финала, Павлюченкова и Касаткина зачехлили ракеткиВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000. 128 участниц.
Третий круг 

Ига Свёнтек (Польша, 7) – Дарья Касаткина (Россия, 25) – 6:2, 6:3
Сорана Кырстя (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) – 6:3, 2:6, 6:2 

Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Чжан Шуай (Китай) –6:2, 6:2
Даниэль Коллинз (США, Q) – Клара Таусон (Дания) – 4:6, 6:4, 7:5

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