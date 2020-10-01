Australian Open. Свёнтек и Мертенс вышли в 1/8 финала, Павлюченкова и Касаткина зачехлили ракетки

Сегодня, 16:35 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде завершились матчи третьего круга.



Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000. 128 участниц.

Третий круг Ига Свёнтек (Польша, 7) – Дарья Касаткина (Россия, 25) – 6:2, 6:3

Сорана Кырстя (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) – 6:3, 2:6, 6:2 Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Чжан Шуай (Китай) –6:2, 6:2

Даниэль Коллинз (США, Q) – Клара Таусон (Дания) – 4:6, 6:4, 7:5