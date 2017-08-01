Australian Open. Мугуруса, Контавейт, Свёнтек, Павлюченкова и Халеп стартовали с побед, Квитова, Фернандес и Севастова выбывают и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
Третья ракетка мира, 28-летняя испанка Гарбинье Мугуруса, обыграла 20-летнюю француженку Клару Бюрель, занимающую в рейтинге WTA 78-е место, со счетом 6:3, 6:4.
Матч продолжался 1 час 28 минут. Мугуруса взяла пять подач соперницы и не удержала две своих. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Гарбинье допустила три двойных ошибки, а француженка – 12.
За выход в третий круг турнира Мугуруса поспорит француженкой Ализе Корне, которая была сильнее болгарки Виктории Томовой (Q) – 6:3, 6:3.
Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Клара Дюрель (Франция) – 6:3, 6:4
Ализе Корне (Франция) – Виктория Томова (Болгария, Q) – 6:3, 6:3
Анетт Контавейт (Эстония, 6) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 6:3
Ига Свёнтек (Польша, 7) – Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) – 6:3, 6:0
Анастасия Павлюченкова (Россия, 10) – Анна Бондарь (Венгрия) – 6:2, 6:1
Симона Халеп (Румыния, 14) – Магдалена Фрех (Польша) – 6:4, 6:3
Елена Рыбакина (Казахстан, 12) – Зарина Дияс (Казахстан) – 6:7, 7:6, 6:1
Сорана Кырстя (Румыния) – Петра Квитова (Чехия, 20) – 6:2, 6:2
Кристина Кучова (Словакия) – Мисаки Дои (Япония) – 6:3, 7:5
Саманта Стосур (WC) – Робин Андерсон (США, WC) – 6:7, 6:3, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 19) – Вера Звонарева (Россия) – 6:4, 7:5
Ириан Бегу (Румыния) – Осеан Доден (Франция) – 2:6, 7:5, 6:3
Маркета Вондроушова (Чехия, 31) – Присцилла Хон (Австралия, WC) – 6:2, 6:3
Хейли Баптист (США, Q) – Каролин Гарсия (Франция) – 4:6, 7:5, 6:3
Магда Линетт (Польша) – Анастасия Севастова (Латвия) – 6:4, 7:5
Мэддисон Инглис (Австралия, WC) – Лейла Фернандес (Канада, 23) – 6:4, 6:2
Дарья Касаткина (Россия, 25) – Стефани Фёгель (Швейцария, Q) – 6:3, 6:1
Хизер Уотсон (Великобритания) – Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) – 6:3, 5:7, 6:2
Тамара Зиданшек (Словения, 29) – Аранта Рус (Нидерланды) – 3:6, 6:3, 7:6
Ана Конюх (Хорватия) – Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:3, 7:5
Чжан Шуай (Китай) – Виктория Голубич (Швейцария) – 6:3, 6:4
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