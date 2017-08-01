Australian Open. Мугуруса, Контавейт, Свёнтек, Павлюченкова и Халеп стартовали с побед, Квитова, Фернандес и Севастова выбывают и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Третья ракетка мира, 28-летняя испанка Гарбинье Мугуруса, обыграла 20-летнюю француженку Клару Бюрель, занимающую в рейтинге WTA 78-е место, со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 28 минут. Мугуруса взяла пять подач соперницы и не удержала две своих. Соперницы выполнили по одному эйсу, при этом Гарбинье допустила три двойных ошибки, а француженка – 12.

За выход в третий круг турнира Мугуруса поспорит француженкой Ализе Корне, которая была сильнее болгарки Виктории Томовой (Q) – 6:3, 6:3.