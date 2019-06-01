Australian Open. Киченок и Остапенко не прошли в третий круг в парном турнире

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.

Посеянные под 11-м номером украинка Людмила Киченок (№38 WTA в паре) и ее напарница Елена Остапенко (22) из Латвии уступили хорватке Петре Мартич (81) и американке Шелби Роджерс (67). Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу Мартич и Роджерс со счетом 6:2, 4:6, 6:1.

Киченок и Остапенко взяли две подачи соперниц и упустили пять своих. На счету Людмилы и Елены один эйс и семь двойных ошибок, а их соперницы на подаче не ошибались и семь раз подали навылет.

Отметим, что Людмила Киченок второй год подряд играла во втором круге Australian Open в паре, а Елена Остапенко – четвертый раз в карьере. Лучшим результатом Людмилы остается выход в третий круг в 2021 году.





