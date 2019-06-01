Australian Open. Киченок и Остапенко не прошли в третий круг в парном турнире

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи второго круга.
Посеянные под 11-м номером украинка Людмила Киченок (№38 WTA в паре) и ее напарница Елена Остапенко (22) из Латвии уступили хорватке Петре Мартич (81) и американке Шелби Роджерс (67). Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился в пользу Мартич и Роджерс со счетом 6:2, 4:6, 6:1.
Киченок и Остапенко взяли две подачи соперниц и упустили пять своих. На счету Людмилы и Елены один эйс и семь двойных ошибок, а их соперницы на подаче не ошибались и семь раз подали навылет.
Отметим, что Людмила Киченок второй год подряд играла во втором круге Australian Open в паре, а Елена Остапенко – четвертый раз в карьере. Лучшим результатом Людмилы остается выход в третий круг в 2021 году.
НХЛ. «Анахайм» разгромил «Тампу», «Сент-Луис» всухую обыграл «Сиэтл», «Рейнджерс» проиграл «Каролине» и другие результаты (+Видео) 52 | Хоккей
Суперлига. «Сокол» отыгрался с 0:2 и победил «Мариуполь», «Краматорск» обыграл «Белый Барс» (+Видео) 51 | Хоккей
НБА. «Торонто» Михайлюка обыграл «Вашингтон», «Голден Стэйт» вырвал победу у «Хьюстона» и другие результаты (+Видео) 73 | Баскетбол
Australian Open. Костюк и Ястремская в паре вышли в 1/8 финала 90 | Теннис / Главные новости спорта
Паула Бадоса: У Костюк большой потенциал 281 | Теннис
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (396)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.