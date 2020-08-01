Australian Open. Киченок и Остапенко стартовали с победы в парном турнире

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в парном разряде проходят матчи первого круга.

Посеянные под 11-м номером украинка Людмила Киченок и ее напарница Елена Остапенко из Латвии одержали победу над швейцарской парой Виктория Голубич (129) / Хиль Белен Тайхман (107) со счетом 6:3, 6:1.

За 1 час 2 минуты игрового времени Киченок и Остапенко взяли шесть подач соперниц и упустили две своих. Обе пары по разу подали навылет, при этом швейцарки на подаче не ошибались, а Людмила и Елена ошиблись дважды.

За выход в третий круг Australian Open Киченок и Остапенко поспорят с хорваткой Петрой Мартич (81) и американкой Шелби Роджерс (67).

Отметим, что Людмила Киченок второй год подряд будет играть во втором круге Australian Open в паре, а Елена Остапенко – четвертый раз в карьере.