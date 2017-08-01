Australian Open-2022. Зверев победил Албота: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 17:14 4 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходят матчи третьего круга. Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 ATP) одержал победу над представителем Румынии Раду Алботом (№ 124 ATP) со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался час 57 минут. На данный момент лучший результат Зверева на Australian Open – это участие в полуфинале в 2020 году. В четвертом круге соперником Зверева будет канадец Денис Шаповалов.





