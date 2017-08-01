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Australian Open-2022. Зверев победил Албота: обзор матча третьего круга (Видео)

В  Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема»  Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин проходят матчи третьего круга. 

Немецкий теннисист Александр Зверев (№3 ATP) одержал победу над представителем Румынии Раду Алботом (№ 124 ATP) со счетом 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался  час 57 минут.  

На данный момент лучший результат Зверева на Australian Open – это участие в полуфинале в 2020 году.  

В четвертом круге соперником Зверева будет канадец Денис Шаповалов.


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