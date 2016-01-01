Australian Open. Свитолина проиграла Азаренко: обзор матча третьего круга (Видео)

Сегодня, 16:28 0 | Теннис / Видео

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии «Большого шлема» Отткрытом чемпионате Австралии по теннису у женщин проходят матчи третьего круга. Украинская теннисистки Элина Свитолина (№17 WTA) была разгромлена белоруской Викторией Азаренко (№25WTA). Матч длился 1 час 7 минут и завершился победой белоруски со счетом 6:0, 6:2. Отметим, что лучшим результатом Свитолиной на Australian Open остается выход в 1/4 финала в 2018 и 2019 годах. Азаренко два года подряд становилась чемпионкой Australian Open (2012, 2013).







