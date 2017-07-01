Australian Open. Чемпионка US Open Радукану проиграла 98-й ракетке мира

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

18-я ракетка мира, 19-летняя британка Эмма Радукану, посеянная под 17-м номером, потерпела поражение от 27-летней Данки Ковинич из Черногории, занимающей в мировом рейтинге 98-е место. Поединок продолжался 2 часа 38 минут и завершился в пользу черногорки со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Чемпионка US Open 2021 года сделала шесть брейков, ни разу не подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. На счету Ковинич семь брейков, четыре эйса и две двойные ошибки.

За выход в четвёртый круг Australian Open-2022 Ковинич поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 14) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия).