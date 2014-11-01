Australian Open. Радукану обыграла Стивенс, Кербер проиграла Канепи и другие результаты

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Дебютантка турнира, 18-я ракетка мира, 19-летняя британка Эмма Радукану обыграла в трех сетах 28-летнюю американку Слован Стивенс, занимающую в рейтинге WTA 67-е место, со счетом 6:0, 2:6, 6:1.

Теннисистки играли 1 час 45 минут. Радукану сделала шесть брейков, Стивенс – три. Соперницы не подавали навылет при этом Эмма допустила шесть двойных ошибок, а Слоан – одну.

За выход в третий круг соревнований Радукану сыграет с Данкой Ковинич из Черногории, которая обыграла кореянку Джан Су Джон – 6:3, 2:6, 6:4.