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Australian Open. Радукану обыграла Стивенс, Кербер проиграла Канепи и другие результаты

Australian Open. Радукану обыграла Стивенс, Кербер проиграла Канепи и другие результатыВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Дебютантка турнира, 18-я ракетка мира, 19-летняя британка Эмма Радукану обыграла в трех сетах 28-летнюю американку Слован Стивенс, занимающую в рейтинге WTA 67-е место, со счетом 6:0, 2:6, 6:1. 

Теннисистки играли 1 час 45 минут. Радукану сделала шесть брейков, Стивенс – три. Соперницы не подавали навылет при этом Эмма допустила шесть двойных ошибок, а Слоан – одну. 

За выход в третий круг соревнований Радукану сыграет с Данкой Ковинич из Черногории, которая обыграла кореянку Джан Су Джон – 6:3, 2:6, 6:4.

Теннис. Grand Slam. Australian Open. Мельбурн (Австралия) Хард. Призовой фонд $29.68.000 128 участниц
Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания, 17) – Слоан Стивенс (США) – 6:0, 2:6, 6:1
Данка Ковинич (Черногория) – Джан Су Джон (Южная Корея, Q) – 6:3, 2:6, 6:4

Кайа Канепи (Эстония) – Анжелика Кербер (Германия, 16) – 6:4, 6:3
Мари Боузкова (Чехия) – Ребекка Марино (Канада, Q) – 6:1, 6:3

Даниэль Коллинз (США, Q) – Кэролайн Доулхайд (США, 27) – 6:1, 6:3
Ана Конюх (Хорватия) – Шелби Роджерс (США) – 4:6, 6:3, 7:5

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