Джокович сделал заявление после проигрыша в суде Австралии

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сделал публичное заявление о решении Федерального суда Австралии касательно своей депортации из страны.

«Я хотел бы сделать краткое заявление по итогам сегодняшнего судебного заседания. Сейчас я возьму немного времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии о произошедшем. Я крайне разочарован отклонением моего заявления касательно судебного пересмотра решения об аннулировании визы. Это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open.

Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из Австралии.

Мне немного неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, судьям, персоналу, волонтерам и болельщикам всего самого наилучшего на предстоящих соревнованиях», — приводит слова Джоковича The Age.





