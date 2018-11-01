На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Джокович сделал заявление после проигрыша в суде Австралии

Джокович сделал заявление после проигрыша в суде АвстралииПервая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сделал публичное заявление о решении Федерального суда Австралии касательно своей депортации из страны.

«Я хотел бы сделать краткое заявление по итогам сегодняшнего судебного заседания. Сейчас я возьму немного времени, чтобы отдохнуть и восстановить силы, прежде чем делать какие-либо дальнейшие комментарии о произошедшем. Я крайне разочарован отклонением моего заявления касательно судебного пересмотра решения об аннулировании визы. Это означает, что я не могу оставаться в Австралии и участвовать в Australian Open. 

Я уважаю решение суда и буду сотрудничать с соответствующими органами в отношении моего отъезда из Австралии. 

Мне немного неудобно, что в последние недели все внимание было сосредоточено на мне, и я надеюсь, что теперь мы все можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Я хотел бы пожелать игрокам, судьям, персоналу, волонтерам и болельщикам всего самого наилучшего на предстоящих соревнованиях», — приводит слова Джоковича The Age.


По материалам: Чемпионат
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Новак Джокович проиграл суд и будет депортирован из Австралии
ATP выступила с заявлением после депортации Джоковича из Австралии
Дело Джоковича будет рассматривать Федеральный суд в полном составе
Свитолина: Для меня важно чувствовать себя счастливой от того, что я выкладываюсь по максимуму в том, чем занимаюсь
Стал известен план команды Джоковича на случай аннулирования визы
Стали известны подробности отказа Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию
Свитолина: Когда ты фаворит, то чувствуешь большую уверенность и твоя уверенность давит на соперников
Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации
 
 
 

Последние новости спорта

11:17

Australian Open. Калинина проиграла Пегуле в первом круге 0 | Теннис

10:57

Премьер-министр Австралии намекнул, что Новак Джокович может досрочно вернуться в страну 34 | Теннис

10:50

Леброн выступил с обращением после провала «Лейкерс» 40 | Баскетбол

10:42

Шакил О'Нил назвал гарантированного чемпиона НБА в этом сезоне 40 | Баскетбол

10:30

НБА. «Сакраменто» Леня проиграл «Хьюстону», «Миннесота» обыграл «Голден Стэйт» и другие результаты (+Видео) 55 | Баскетбол

10:04

НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» (+Видео) 55 | Хоккей

09:17

Australian Open. Ястремская не смогла доиграть стартовый матч 75 | Теннис

08:52

Australian Open. Марта Костюк вышла во второй круг 84 | Теннис

08:23

Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы 113 | Теннис / Главные новости спорта

17:52

Урош Велепец: Пока еще не могу назвать окончательный состав 291 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

НБА. Майлс Бриджес и Леброн Джеймс - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Ошэй Бриссетт и Пи Джей Вашингтон возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Джа Моранта и данк Клэя Томпсона возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джош Джексон и Джа Морант возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Australian Open. Элина Свитолина стартовала с победы
Дакар-2022. Аль-Аттия – четырехкратный победитель в зачете внедорожников, Сотников победил в зачете грузовиков, Сандлерленд - в зачете мотоциклов
Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
Норвежец Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски»; Сюр Рёте выиграл гонку в гору (+Видео)
Жан Беленюк – лучший атлет Украины 2021 года






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (303)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.