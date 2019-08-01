Состоялась жеребьевка Australian Open-2022 в женском одиночном разряде

В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.
Лидер посева, австралийка Эшли Барти, начнёт своё выступление матчем против квалифайера.
Белоруска Арина Соболенко (2) сыграет с австралийкой Сторм Сандерс (WC).
Испанка Гарбинье Мугуруса (3) в стартовом матче встретится с француженкой Кларой Бюрель.
Чешка Барбора Крейчикова (4) стартует в матче против немкм Андреи Петкович.
Представительница Греции Мария Саккари (5) в матче первого круга сыграет с немкой Татьяной Марией (SR).
Эстонка Анетт Контавейт (6) начнет турнир матчем с чешкой Катаржиной Синяковой.
Соперницей действующей чемпионки, японки Наоми Осаки (13), будет колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.
В основной сетке Australian Open сыграют четыре украинские теннисистки:
Элина Свитолина (15) - Фиона Ферро (Франция)
Марта Костюк - Диан Парри (Франция, WС)
Ангелина Калинина - Джессика Пегула (США, 21)
Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл
Отметим, что все украинки попали в верхнюю половину сетки.
Матчи основной сетки начнутся 17 января.
С полной версией сетки женского турнира Australian Open можно ознакомиться здесь.
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