Состоялась жеребьевка Australian Open-2022 в женском одиночном разряде

В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Лидер посева, австралийка Эшли Барти, начнёт своё выступление матчем против квалифайера.

Белоруска Арина Соболенко (2) сыграет с австралийкой Сторм Сандерс (WC).



Испанка Гарбинье Мугуруса (3) в стартовом матче встретится с француженкой Кларой Бюрель.



Чешка Барбора Крейчикова (4) стартует в матче против немкм Андреи Петкович.



Представительница Греции Мария Саккари (5) в матче первого круга сыграет с немкой Татьяной Марией (SR).



Эстонка Анетт Контавейт (6) начнет турнир матчем с чешкой Катаржиной Синяковой.



Соперницей действующей чемпионки, японки Наоми Осаки (13), будет колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.



В основной сетке Australian Open сыграют четыре украинские теннисистки:

Элина Свитолина (15) - Фиона Ферро (Франция)

Марта Костюк - Диан Парри (Франция, WС)

Ангелина Калинина - Джессика Пегула (США, 21)

Даяна Ястремская - Мэдисон Бренгл

Отметим, что все украинки попали в верхнюю половину сетки.

Матчи основной сетки начнутся 17 января.

С полной версией сетки женского турнира Australian Open можно ознакомиться здесь.