Состоялась жеребьевка Australian Open-2022 в мужском одиночном разряде

В Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.



Лидер посева, серб Новак Джокович в первом круге должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Стоит отметить, что участие первой ракетки мира в турнире до сих пор под вопросом, его все еще могут депортировать.



Россиянин Даниил Медведев (2) в стартовом матче сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом.



Немецкий теннисист Александр Зверев (3) встретится с соотечественником Даниэлем Альтмайером.



Представитель Греции Стефанос Циципас (4) стартует в матче против шведа Микаэля Имера.



Первым соперником россиянина Андрея Рублёва (5) станет итальянец Джанлука Маджер.



Испанец Рафаэль Надаль (6) стартует в матче с американцем Маркосом Гироном,



Напомним, действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.



Матчи основной сетки начнутся 17 января.



С полной версией сетки мужского турнира Australian Open можно ознакомиться здесь.