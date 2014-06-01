На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Состоялась жеребьевка Australian Open-2022 в мужском одиночном разряде

Состоялась жеребьевка Australian Open-2022 в мужском одиночном разрядеВ Мельбурне (Австралия) состоялась жеребьёвка первого в сезоне турнира «Большого шлема» - Открытого чемпионата Австралии в мужском одиночном разряде.

Лидер посева, серб Новак Джокович в первом круге должен сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Стоит отметить, что участие первой ракетки мира в турнире до сих пор под вопросом, его все еще могут депортировать.

Россиянин Даниил Медведев (2) в стартовом матче сыграет со швейцарцем Генри Лааксоненом.

Немецкий теннисист Александр Зверев (3) встретится с соотечественником Даниэлем Альтмайером.

Представитель Греции Стефанос Циципас (4) стартует в матче против шведа Микаэля Имера.

Первым соперником россиянина Андрея Рублёва (5) станет итальянец Джанлука Маджер.

Испанец Рафаэль Надаль (6) стартует в матче с американцем Маркосом Гироном,

Напомним, действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.

Матчи основной сетки начнутся 17 января.

С полной версией сетки мужского турнира Australian Open можно ознакомиться здесь.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Состоялась жеребьевка Australian Open-2022 в женском одиночном разряде
Состоялась жеребьевка основной сетки Australian Open
«Ролан Гаррос». Состоялась жеребьевка мужского турнира
Australian Open. Зверев обыграл Рублева и встретится с Вавринкой в 1/4 финала
US Open. Состоялась жеребьевка мужского одиночного турнира
Australian Open. Состоялась жеребьевка женского турнира
Уимблдон. Состоялась жеребьевка мужского турнира, Долгополов стартует против Федерера
Уимблдон-2014. Состоялась жеребьевка мужского турнира
 
 
 

Последние новости спорта

11:38

НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Лос-Анджелесу», «Рейнджерс» обыграл «Сан-Хосе» и другие результаты 31 | Хоккей

10:42

НБА. «Милуоки» обыграл «Голден Стэйт», «Клипперс» проиграл «Нью-Орлеану», «Бруклин» - «Орлахоме» и другие результаты (+Видео) 57 | Баскетбол

10:21

Правительство Австралии решило заключить под стражу Новака Джоковича как иммигранта 68 | Теннис

10:10

Адвокаты Джоковича хотят, чтобы судебный процесс по его делу транслировался в прямом эфире 64 | Теннис

10:05

Власти Австралии аннулировали визу Джоковича и приняли решение о депортации 69 | Теннис

09:57

Australian Open. Леся Цуренко вышла в основную сетку 73 | Теннис

09:38

Украинская спортивная пара Голиченко/ Даренский - 15-я на чемпионате Европы по фигурному катанию 69 | Фигурное катание

09:02

Украина проиграла Сербии в стартовом матче на ЧЕ по гандболу (+Видео) 92 | Игровые виды спорта

18:59

Дакар-2022. Результаты 11-го этапа 292 | Ралли

18:37

Богдан Цымбал: Отработал на тот максимум, на который сейчас готов 274 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

НБА. Майлс Бриджес и Леброн Джеймс - в Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Ошэй Бриссетт и Пи Джей Вашингтон возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Джа Моранта и данк Клэя Томпсона возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Победный баззер биттер Ар Джея Барретта и данк Джоша Джексона возглавили Топ-5 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Кевин Портер и Майлз Бриджес возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Блок-шот Леброна Джеймса и данк Майлза Тернера возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Джош Джексон и Джа Морант возглавили Топ-10 моментов игрового дня (Видео)



 

Топ-новости недели

Дарья Блашко и Артем Тищенко – взяли бронзу в сингл-миксте на пятом этапе Кубка мира
Норвежец Клебо победил в общем зачете «Тур де Ски»; Сюр Рёте выиграл гонку в гору (+Видео)
Жан Беленюк – лучший атлет Украины 2021 года
Михаил Романчук – бронзовый призер на 1500 м вольным стилем на ЧМ на короткой воде
Денис Беринчик в яркой драке победил Ису Чаниева






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2022 (234)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)

2006-2021 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.