Australian Open. Катерина Бондаренко проиграла во втором круге квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) во втором круге проиграла канадке Ребекке Марино (№146 WTA). Матч длился 1 час 16 минут и завершился в пользу канадки со счетом 6:3, 6:4.

Бондаренко взяла две подачи соперницы и упустила пять своих. Катерина ни разу не подала навылет и совершила семь двойных ошибок. На счету Марино 16 эйсов и пять двойных ошибок. В их личном противостоянии лидирует канадка – 2:0.

Напомним, лучшим результатом Бондаренко на Australian Open является третий круг основной сетки в 2009 и 2016 годах.







