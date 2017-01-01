Australian Open. Бондаренко и Снигур стартовали с побед в квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) обыграла австралийку Шарлотту Кемпенерс-Поц (№1467 WTA) со счетом 5:7, 6:3, 6:2. За 2 часа 15 минут игрового времени Бондаренко сделала шесть брейков из 13-ти возможных, ни разу не подала навылет, и совершила десять двойных ошибок.

Во втором круге квалификации соперницей Катерины будет канадка Ребекка Марино (№146 WTA).

Еще одна украинка – 19-летняя Дарья Снигур (№153 WTA) в трех сетах обыграла Веронику Сепеде-Ройг (№194 WTA) из Парагвая со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Снигур выиграла семь геймов на приеме и проиграла два на своей подаче, выполнила три эйса и допустила три двойные ошибки.

Для Дарьи это дебютная победа в квалификации на турнирах Большого Шлема. Во втором раунде квалификации соперницей Снигур будет Ребека Масарова (№163 WTA) из Испании.





