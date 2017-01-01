Australian Open. Бондаренко и Снигур стартовали с побед в квалификации

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open проходит квалификация.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№207 WTA) обыграла австралийку Шарлотту Кемпенерс-Поц (№1467 WTA) со счетом 5:7, 6:3, 6:2. За 2 часа 15 минут игрового времени Бондаренко сделала шесть брейков из 13-ти возможных, ни разу не подала навылет, и совершила десять двойных ошибок.
Во втором круге квалификации соперницей Катерины будет канадка Ребекка Марино (№146 WTA).
Еще одна украинка – 19-летняя Дарья Снигур (№153 WTA) в трех сетах обыграла Веронику Сепеде-Ройг (№194 WTA) из Парагвая со счетом 6:3, 3:6, 6:2. Матч продолжался 2 часа 14 минут. За это время Снигур выиграла семь геймов на приеме и проиграла два на своей подаче, выполнила три эйса и допустила три двойные ошибки.
Для Дарьи это дебютная победа в квалификации на турнирах Большого Шлема. Во втором раунде квалификации соперницей Снигур будет Ребека Масарова (№163 WTA) из Испании.
Состав мужской сборной Украины по гандболу на Евро-2022 24 | Игровые виды спорта
Дакар-2022. Результаты 9-го этапа 55 | Ралли
Берни Экклстоун: Уход Кими – проблема для Формулы 1 43 | Формула-1
Ален Прост: Сложно поставить себя на место Хэмилтона 42 | Формула-1
Решение Хэмилтона зависит от расследования FIA 50 | Формула-1
|Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки
|Единоборства Бокс Борьба Фехтование
|Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье
|Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание
|Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол
|Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание
|Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 - Токио-2020 Европейские игры Прочие
|
Главные новости спорта
Видео
Результаты
Трансляции
Архив
Январь 2022 (170)
Декабрь 2021 (626)
Ноябрь 2021 (565)
Октябрь 2021 (375)
Сентябрь 2021 (522)
Август 2021 (389)
2006-2021 СпортОнлайн — Новости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.