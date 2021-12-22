WTA опубликовала календарь турниров на первую половину 2022 года. Сезон в WTA-туре начнётся в январе в Австралии с турниров в Аделаиде, Мельбурне и Сиднее, после которых пройдёт Australian Open.
Затем в феврале-марте теннисистки продолжат выступление на харде в Европе (Санкт-Петербург, Лион), на Ближнем Востоке (Дубай, Доха) и Северной Америке (Гвадалаха, Монтеррей, Индиан-Уэллс, Майами).
В апреле стартует серия турниров на грунте: в Чарльстоне, Боготе, Штутгарте, Стамбуле и Мадриде. Следующий месяц теннисистки также проведут на этом покрытии: в Риме, Страсбурге, Рабате, Кёльне и завершат серию на Ролан Гаррос.
Весь июнь в WTA-туре отдан турнирам на траве: в Ноттингеме, Хертогенбосе, Берлине, Бирмингеме, Бад-Хомбурге, Истборне, а также Уимблдону, который завершится в начале июля.
С первой половиной календаря турниров WTA на 2022 год можно ознакомиться здесь.
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