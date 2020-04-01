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«Время уходит». Директор Australian Open предупредил Новака Джоковича
«Время уходит». Директор Australian Open предупредил Новака ДжоковичаДиректор Australian Open Крейг Тили предупредил первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, что ему следует поторопиться, если он хочет принять участие в турнире.

Джокович неоднократно высказывался против обязательной вакцинации, а также заявлял, что не собирается раскрывать, делал он прививку или нет. Предполагается, что он не прививался. На Открытый чемпионат Австралии пустят только полностью вакцинированных игроков.

«Хочется же каждому дать наилучшую возможность принять участие, но сделать это в рамках доступных параметров. Необходимо ещё и оформить визу. Время уходит. Конечно, можно ещё успеть сделать одну вакцинацию, но если нужна двойная, окно между двумя вакцинами действительно закрывается», — приводит слова Тили Eurosport.uk.

Подать заявку на участие в Australian Open можно за шесть недель до турнира, то есть 6 декабря.

По материалам: Чемпионат
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