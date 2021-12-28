Свитолина – об Australian Open: даже если бы сказали сделать третью прививку, я с радостью

15-я ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина высказалась о своём отношении к обязательной вакцинации от коронавируса для участия в Открытом чемпионате Австралии – 2022.
«Даже если бы сказали сделать третью прививку, я бы с радостью её сделала, потому что сама вижу, как много новых случаев, как много игроков заразились. Многие наши друзья заболели ковидом, так что ситуация сейчас довольно тяжёлая», — приводит слова Свитолиной Tennis 365.
Отметим, что в сезоне-2021 Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA. Украинка завоевала титул в Чикаго (США) и бронзовую медаль на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), а также дошла до четвертьфинала US Open – 2021.
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