Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Пегуле: обзор матча четвертого круга (видео)

Сегодня, 07:59 0 | Теннис / Видео





Украинская теннисистка Элина Свитолина (№7 WTA) потерпела поражение от представительницы США Джессики Пегулы (№24 WTA). Поединок продолжался 1 часа 8 минуты и завершился в пользу американки со счетом







В Индиан-Уэллсе (США) на турнире категории WTA 1000 - BNP Paribas Open в одиночном разряде проходили матчи четвертого круга.Украинская теннисистка(№7 WTA) потерпела поражение от представительницы США(№24 WTA). Поединок продолжался 1 часа 8 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:1, 6:1 . Американка стала лидером в их личном противостоянии – 2:1.