US Open. Мария Саккари нанесла поражение Каролине Плишковой: обзор матча 1/4 финала (видео)

Сегодня, 09:14 77 | Теннис / Видео

Мария Саккари (№18 WTA) одержала победу над чешкой Каролиной Плишковой (№4 WTA) со счетом

Саккари впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.







В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam - US Open в матче 1/4 финала представительница Греции(№18 WTA) одержала победу над чешкой(№4 WTA) со счетом 6:4, 6:4 . Матч продолжался 1 час 22 минуты.Саккари впервые в карьере вышла в полуфинал Открытого чемпионата США.