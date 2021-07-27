Олимпиада-2020. Бенчич и Павлюченкова встретятся в 1/4 финала

Сегодня, 27 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Швейцарская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 12-е место, обыграла одиннадцатую ракетку мира чешкусо счетом 1:6, 6:2, 6:3.Матч продолжался 1 час 53 минуты. Бенчич выиграла пять геймов на подаче Крейчиковой и проиграла четыре на своей. Белинда выполнила два эйса и совершила семь двойных ошибок, а Барбора 12 раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.За выход в полуфинал турнира Бенчич поспорит с россиянкой, которая победилаиз Испании – 6:1, 6:3.Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – 1:6, 6:2, 6:3Анастасия Павлюченкова (Россия, 13) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 6:3