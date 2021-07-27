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Олимпиада-2020. Бенчич и Павлюченкова встретятся в 1/4 финала
Олимпиада-2020. Бенчич и Павлюченкова встретятся в 1/4 финалаСегодня, 27 июля, в Токио (Япония) на Олимпийских играх-2020 в женском турнире по теннису в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занимающая в мировом рейтинге 12-е место, обыграла одиннадцатую ракетку мира чешку Барбору Крейчикову со счетом 1:6, 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Бенчич выиграла пять геймов на подаче Крейчиковой и проиграла четыре на своей. Белинда выполнила два эйса и совершила семь двойных ошибок, а Барбора 12 раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче.

За выход в полуфинал турнира Бенчич поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой, которая победила Сару Соррибес-Тормо из Испании – 6:1, 6:3.

Теннис. Олимпиада-2020. Токио (Япония). Хард. 25 июля
3-й круг. Женщины. Одиночный разряд.

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Барбора Крейчикова (Чехия, 8) – 1:6, 6:2, 6:3
Анастасия Павлюченкова (Россия, 13) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:1, 6:3
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