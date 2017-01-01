Абу-Даби. Марта Костюк проиграла Веронике Кудерметовой в 1/2 финала

Вчера, 15:19 576 | Теннис

В Абу Даби (ОАЭ) на турнире категории WTA 500 - Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open с призовым фондом $565.530 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.



18-летняя украинка Марта Костюк, занимающая в мировом рейтинге 99-е место, уступила 46-й ракетке мира, 23-летней россиянке Веронике Кудерметовой. Поединок длился 1 час 43 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(8), 6:4.



Костюк взяла четыре подачи Кудерметовой и не удержала пять своих. На счету Марты шесть эйсов и столько же двойных ошибок, а Вероника семь раз подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.



Отметим, что Костюк впервые в карьере играла в полуфинале турнира WTA.



За титул на турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Кудерметова сразится с белоруской



За карьеру россиянка пока не выиграла ни одного турнира WTA, Соболенко завоевала 8 титулов.



Напомним, в 1/4 финала завершила выступление Элина Свитолина (2),



Теннис. WTA 500. Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open. Абу-Даби (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $565.530. 64 участницы

1/2 финала

Вероника Кудерметова (Россия) – Марта Костюк (Украина) – 7:6(8), 6:4 В Абу Даби (ОАЭ) на турнире категории WTA 500 - Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open с призовым фондом $565.530 в одиночном разряде состоялся второй полуфинальный матч.18-летняя украинка, занимающая в мировом рейтинге 99-е место, уступила 46-й ракетке мира, 23-летней россиянке. Поединок длился 1 час 43 минуты и завершился в пользу россиянки со счетом 7:6(8), 6:4.Костюк взяла четыре подачи Кудерметовой и не удержала пять своих. На счету Марты шесть эйсов и столько же двойных ошибок, а Вероника семь раз подала навылет и четыре раза ошиблась при подаче. Ранее теннисистки не встречались.Отметим, что Костюк впервые в карьере играла в полуфинале турнира WTA.За титул на турнире Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Кудерметова сразится с белоруской Ариной Соболенко (4).За карьеру россиянка пока не выиграла ни одного турнира WTA, Соболенко завоевала 8 титулов.Напомним, в 1/4 финала завершила выступление Элина Свитолина (2), проиграв Кудерметовой, а прошедшая через квалификацию Катерина Бондаренко выбыла из борьбы во втором круге, уступив представительнице Туниса Онс Жабер (7:5, 3:6, 2:6).Вероника Кудерметова (Россия) – Марта Костюк (Украина) – 7:6(8), 6:4