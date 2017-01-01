US Open. Новак Джокович дисквалифицирован до конца турнира (+Видео)

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США).Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участников

В Нью-Йорке (США) на турнире «Большого шлема» - US Open в мужском одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Лидер посева и первая ракетка мира сербвстречался с испанцем(20), занимающим в рейтинге ATP 27-е место. Соперники не доиграли даже один сет. При счете 6:5 в пользу испанца матч был остановлен. Джокович за агрессивное поведение был дисквалифицирован и не сможет завершить участие в турнире. Новак был наказан за то, что отбросил мяч в сторону арбитра и попал в женщину-лайнсмена.Теннисисты провели на корте лишь 59 минут. Джокович успел сделать 9 эйсов, Карреньо-Буста – 3. При этом испанец взял одну подачу Джоковича. Теперь в их личном противостоянии сербский теннисист лидирует со счетом 3:1.За выход в полуфинал «мэйджора» Карреньо-Буста сыграет с 12-м сеяным канадцем, который выбил из борьбы седьмую ракетку турнира бельгийца– 6:7, 6:3, 6:4, 6:3.Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) – Новак Джокович (Сербия, 1) – 6:5Денис Шаповалов (Канада, 12) – Давид Гоффен (Бельгия, 7) – 6:7(0), 6:3, 6:4, 6:3