Марсель. Даниил Медведев проиграл 58-й ракетке мира в 1/4 финала (+Видео)

Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде завершились матчи 1/4 финала.Пятая ракетка мира, 24-летний россиянин, посеянный под первым номером, потерпел поражение от 35-летнего француза, занимающего в рейтинге ATP 58-е место. Поединок продолжался 1 час 7 минут и завершился в пользу француза со счетом 6:4, 6:0.Медведев взял одну подачу Симона и упустил пять своих. Даниил на подаче не ошибался, но и ни разу не подал навылет против четырех эйсов и одной двойной ошибки у соперника. Это была третья победа француза в трех встречах с россиянином.В полуфинале соревнований в Марселе Симон сыграет с канадцем, которій победил белоруса(Q) – 7:5, 6:2.Жиль Симон (Франция) – Даниил Медведев (Россия, 1) – 6:4, 6:0Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - Егор Герасимов (Беларусь, Q) – 7:5, 6:2