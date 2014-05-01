Победа Рублёва над Федерером и Кольшрайбера над Джоковичем — в списке главных сенсаций года

Американский фигурист Натан Чен выиграл короткую программу в финале Гран-при (+Видео) 75 | Фигурное катание
Китайская пара Суй Вэньцзин /Хань Цун лидирует после короткой программы в финале Гран-при (+Видео) 68 | Фигурное катание
Американская фигуристка Алиса Лью лидирует после короткой программы в финале юниорского Гран-при 99 | Фигурное катание
Джима выиграла серебро в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде 200 | Биатлон / Главные новости спорта
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