Ухань. Свитолина обыграла Кузнецову и вышла в 1/4 финала

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier 5 - Wuhan Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд 2,828,000. 64 участницы.

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 25-летняя украинка(3) нанесла поражение прошедшей через квалификацию 34-летней россиянке, занимающей в рейтинге WTA 69-е место, со счетом 6:4, 6:2.За 1 час 16 минут, проведенные на корте Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из десяти возможных, Кузнецова – два из трех. Элина выполнила два эйса и три раза ошиблась на подаче, а Светлана ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии украинка лидирует со счетом 3:1.Соперница Свитолиной по четвертьфиналу определится в матче Ван Цян (Китай, 8) - Элисон Риске (США).Элина Свитолина (Украина, 3) – Светлана Кузнецова (Россия, Q) – 6:4, 6:2