Ухань. Свитолина стартовала с победы над Мугурусой и другие результаты

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA Premier 5 - Wuhan Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд 2,828,000. 64 участницы.

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи второго круга.Третья ракетка мира, 25-летняя украинка(3) нанесла поражение своей ровеснице из Испании, занимающей в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 7:5, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Мугуруса – два из трех. Элина навылет не подавала и допустила три двойные ошибки. На счету Мугурусы два эйса и шесть двойных. Теперь в их личном противостоянии Свитолина лидирует со счетом 6:4.За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с россиянкой(Q), которая победила представительницу Тайванясо счетом 6:2, 7:6(5).Элина Свитолина (Украина, 3) – Гарбинье Мугуруса Ииспания) – 7:5, 6:2Светлана Кузнецова (Россия, Q) – Се Су Вей (Тайвань) – 6:2, 7:6(5)Симона Халеп (Румыния) – Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:3, 6:2Елена Рыбакина (Казахстан, WC) – Онс Жабер (Тунис, LL) – 6:1, 6:7(3), 6:2Слоан Стивенс (США, 10) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 3:6, 6:1Элисон Риске (США) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 2:6, 7:6(5), 6:3Петра Мартич (Хорватия) – Ребекка Петерсон (Швеция, LL) – 6:0, 3:6, 6:1