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Ухань. Свитолина стартовала с победы над Мугурусой и другие результаты
Ухань. Свитолина стартовала с победы над Мугурусой и другие результатыЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом  $2,828,000 проходят матчи второго круга.

Третья ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина (3) нанесла поражение своей ровеснице из Испании Гарбинье Мугурусе, занимающей в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 7:5, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. Свитолина реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати возможных, Мугуруса – два из трех. Элина навылет не подавала и допустила три двойные ошибки. На счету Мугурусы два эйса и шесть двойных. Теперь в их личном противостоянии Свитолина лидирует со счетом 6:4.

За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с россиянкой Светланой Кузнецовой (Q), которая победила представительницу Тайваня Се Су Вей со счетом 6:2, 7:6(5).

Теннис. WTA Premier 5 - Wuhan Open.  Открытые корты.  Хард. Призовой фонд 2,828,000. 64 участницы. 
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 3) – Гарбинье Мугуруса Ииспания) – 7:5, 6:2
Светлана Кузнецова (Россия, Q) – Се Су Вей (Тайвань) – 6:2, 7:6(5)
Симона Халеп (Румыния) – Барбора Стрыкова (Чехия) – 6:3, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан, WC) – Онс Жабер (Тунис, LL) – 6:1, 6:7(3), 6:2
Слоан Стивенс (США, 10) – Ван Яфань (Китай) – 6:2, 3:6, 6:1
Элисон Риске (США) – Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 2:6, 7:6(5), 6:3
Петра Мартич (Хорватия) – Ребекка Петерсон (Швеция, LL) – 6:0, 3:6, 6:1
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