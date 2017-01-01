US Open. Берреттини - Монфис: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Маттео Берреттини, занимающий в мировом рейтинге 25-е место, в матче 1/4 финала на Открытом чемпионате США переиграл в пяти сетах 13-ю ракетку мира, француза Гаэля Монфиса со счетом

За выход в финал US Open Берреттини сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.



Итальянский теннисист, занимающий в мировом рейтинге 25-е место, в матче 1/4 финала на Открытом чемпионате США переиграл в пяти сетах 13-ю ракетку мира, французасо счетом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6(5) . Теннисисты провели на корте 3 часа 57 минут. Берреттини впервые в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема».За выход в финал US Open Берреттини сразится с испанцем Рафаэлем Надалем.