US Open. Надаль и Рублев вышли в третий круг на отказе соперников

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль без борьбы вышел в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису.

Соперником Надаля во втором круге был австралиец Танаси Коккинакис, который снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.

Следующим соперником Надаля будет Кореи Чхун Хён из Южной Кореи, который в пяти сетах одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).



Участником третьего круга US Open стал и Андрей Рублёв. Первую партию россиянин выиграл у француза Жиля Симона 6:2, а в начале второй его соперник отказался продолжать борьбу из-за проблем с шеей.

Следующим соперником Рублёва станет или австралиец Ник Кирьос (28), или француз Антуан Хон (WC).



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